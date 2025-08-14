Kolo Muani a un passo dalla Juve! Sky: affare da 65mln totali, i dettagli

Kolo Muani si avvicina alla Juventus. Ci sono stati contatti positivi nelle ultime ore tra i bianconeri e il Paris Saint-Germain per il ritorno dell’attaccante francese a Torino. Lo riporta la redazione di Sky Sport. Si tratta ovviamente di un ritorno, anzi di una conferma, dato che il giocatore francese aveva vestito la maglia bianconera da gennaio in prestito secco.

Comolli e Modesto hanno deciso di accelerare per l’attaccante che ha già vestito la maglia bianconera nella seconda parte della scorsa stagione, decidendo di prelevarlo dai parigini anche a prescindere dalla cessione di Vlahovic. L’operazione si farà in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni, con il Paris Saint-Germain che ha chiesto 65 milioni totali: la Juventus va avanti per trovare l’intesa, e la speranza del club è che l’operazione si possa chiudere in tempi brevi. Kolo Muani è quindi pronto a tornare a vestire la maglia bianconera, dopo averlo fatto in 22 occasioni la scorsa stagione.