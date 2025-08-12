L'Inter impatta 2-2 col Monza: nerazzurri poi vittoriosi ai rigori, decisivo Martinez
L’Inter di Cristian Chivu ha pareggiato 2-2 contro il Monza di Alessandro Nesta, ma si è imposta ai rigori grazie alla parata decisiva di Josep Martinez su Sardo. Il primo tempo si è aperto con alcune occasioni nerazzurre, in particolare con Dimarco e Bonny, ma al 32’ il Monza è passato in vantaggio con Ciurria, lasciato libero di colpire al volo su cross di Caprari. Nel recupero, un autogol di Birindelli ha riportato il punteggio in parità, dopo un cross insidioso di Dimarco.
Nella ripresa l’Inter ha trovato il 2-1 al 52’, con Francesco Pio Esposito che, spalle alla porta, ha segnato con un elegante colpo di tacco su tiro di Darmian. La partita sembrava sotto controllo, ma al 89’ Paulo Azzi ha sfruttato una disattenzione difensiva e ha pareggiato per il Monza. Ai rigori, dopo le trasformazioni iniziali, l’errore di Sardo è risultato decisivo, regalando ai nerazzurri il successo.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Sassuolo
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro