La Juve batte la Next Gen: in gol Vlahovic e un altro partente, fischi per il serbo

vedi letture

L’amichevole in famiglia tra Juventus e Next Gen si è conclusa poco dopo l’inizio del secondo tempo a causa della tradizionale invasione di campo da parte di migliaia di tifosi, desiderosi di salutare da vicino i giocatori e portarsi a casa un ricordo della giornata. Il match, durato complessivamente circa 60 minuti, si è chiuso sul 2-0 per la Prima Squadra, con entrambe le reti segnate nel primo tempo.

A decidere l’incontro sono stati Douglas Luiz e Dusan Vlahovic, entrambi indicati tra i giocatori in uscita dal club. Durante la partita, l’attaccante serbo è stato oggetto di una pioggia di fischi da parte di una parte della tifoseria.