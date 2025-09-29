La Lazio di Sarri reagisce: travolto il Genoa per 3-0 al Ferraris
Termina sul risultato di 0-3 il match del Ferraris tra Genoa e Lazio, valido per la quinta giornata di Serie A. I biancocelesti reagiscono al brutto avvio di campionato e, nonostante l’emergenza a centrocampo, travolgono i rossoblu con un netto tris: aprono le danze Cancellieri e Castellanos nel primo tempo, nella ripresa Zaccagni mette in ghiaccio il risultato. Così, la squadra di Maurizio Sarri sale a sei punti in classifica, mentre la formazione di Patrick Vieira rimane ferma a quota due.
Di seguito la classifica di Serie A dopo la quinta giornata:
Milan 12 (5)
Napoli 12 (5)
Roma 12 (5)
Juventus 11 (5)
Inter 9 (5)
Atalanta 9 (5)
Cremonese 9 (5)
Como 8 (5)
Bologna 7 (5)
Cagliari 7 (5)
Udinese 7 (5)
Lazio 6 (5)
Sassuolo 6 (5)
Parma 5 (5)
Torino 4 (5)
Fiorentina 3 (5)
Verona 3 (5)
Genoa 2 (5)
Pisa 2 (5)
Lecce 2 (5)
