La Lazio di Sarri reagisce: travolto il Genoa per 3-0 al Ferraris

Termina sul risultato di 0-3 il match del Ferraris tra Genoa e Lazio, valido per la quinta giornata di Serie A. I biancocelesti reagiscono al brutto avvio di campionato e, nonostante l’emergenza a centrocampo, travolgono i rossoblu con un netto tris: aprono le danze Cancellieri e Castellanos nel primo tempo, nella ripresa Zaccagni mette in ghiaccio il risultato. Così, la squadra di Maurizio Sarri sale a sei punti in classifica, mentre la formazione di Patrick Vieira rimane ferma a quota due.

Di seguito la classifica di Serie A dopo la quinta giornata:

Milan 12 (5)

Napoli 12 (5)

Roma 12 (5)

Juventus 11 (5)

Inter 9 (5)

Atalanta 9 (5)

Cremonese 9 (5)

Como 8 (5)

Bologna 7 (5)

Cagliari 7 (5)

Udinese 7 (5)

Lazio 6 (5)

Sassuolo 6 (5)

Parma 5 (5)

Torino 4 (5)

Fiorentina 3 (5)

Verona 3 (5)

Genoa 2 (5)

Pisa 2 (5)

Lecce 2 (5)