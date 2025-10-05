La Roma sbanca anche il Franchi: Fiorentina ancora a secco!

La Roma di Gian Piero Gasperini conquista la terza vittoria consecutiva, superando la Fiorentina al Franchi per 2-1 e volando in testa alla classifica. I viola partono forte e si portano in vantaggio al 15’ con una splendida rete di Kean, ma i giallorossi reagiscono subito: al 22’ Soulé pareggia con un gran tiro a giro e otto minuti più tardi Cristante firma il sorpasso di testa, approfittando di un’uscita incerta di De Gea. Il primo tempo si chiude con occasioni da entrambe le parti: Dovbyk sfiora il tris e Kean centra un palo che avrebbe potuto ristabilire la parità.

Nella ripresa, Pioli prova a cambiare inserendo Piccoli al posto di Gudmundsson e la Fiorentina cerca il pareggio con insistenza. I gigliati collezionano buone opportunità, in particolare tra il 70’ e il 74’, quando Piccoli prima non inquadra la porta e poi centra la traversa. Nel finale Gosens spreca clamorosamente la chance per chiudere la partita, ma la Roma riesce comunque a difendere il 2-1. Per i viola arriva così la terza sconfitta stagionale in sei gare, che li lascia in piena zona retrocessione alla vigilia della sosta per le nazionali.