Lazio, Sarri insiste: vuole Insigne non appena sarà possibile fare innesti

La Lazio e Maurizio Sarri continuano a fare i conti con una situazione non semplice: in attesa di capire se la Commissione concederà il via libera totale agli acquisti, oppure se si procederà con quello parziale già assicurato dalle cessioni di Tchaouna e Casale, emergono anche delle visioni contrastanti tra Sarri e Fabiani. Lo scrive Sportmediaset

La richiesta di Sarri, in questo momento, sarebbe quella di portare Lorenzo Insigne nella capitale: l'esterno sarebbe felice di riabbracciare Sarri e di unirsi al progetto Lazio. Il problema, attualmente, è che la società non sarebbe d'accordo con questo investimento, del tutto contrario alla politica di ringiovanimento che Lotito vuole mettere in atto.