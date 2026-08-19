Lazio, spunta Bamba Dieng per l'attacco: contatti in corso con lo svincolato

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Lazio in contatto con Bamba Dieng: il centravanti è svincolato dopo l'esperienza al Lorient.

La Lazio accelera nella ricerca di un nuovo centravanti e mette nel mirino Bamba Dieng. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il club biancoceleste ha avviato nelle ultime ore i contatti con l'attaccante senegalese, attualmente svincolato dopo l'esperienza con il Lorient. Le parti stanno discutendo per verificare la possibilità di raggiungere un'intesa e regalare così un nuovo rinforzo al reparto offensivo.

Bamba Dieng-Lazio, contatti per l'intesa: 15 gol nell'ultima stagione

Il vantaggio per la Lazio è rappresentato dalla possibilità di ingaggiare Dieng a parametro zero, senza quindi dover trattare il cartellino con un altro club. L'ex attaccante di Marsiglia e Lorient arriva inoltre da una stagione particolarmente positiva sul piano realizzativo, chiusa con 15 gol in 25 presenze. I contatti sono in corso e il senegalese diventa così un nome concreto per il nuovo centravanti biancoceleste.