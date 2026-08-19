Ultim'ora Sorpresa Lazio, niente Icardi o Lucca: in attacco preso lo svincolato senegalese Dieng

vedi letture

Lazio, accordo raggiunto con Bamba Dieng: arrivo a Roma e visite mediche giovedì.

La Lazio ha trovato il nuovo rinforzo per il reparto offensivo. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il club biancoceleste ha raggiunto l'accordo con Bamba Dieng, attaccante senegalese attualmente svincolato dopo l'esperienza con il Lorient. I contatti avviati nelle ultime ore hanno portato rapidamente all'intesa definitiva, permettendo alla società capitolina di chiudere l'operazione senza dover trattare il cartellino con un altro club.

Bamba Dieng alla Lazio, arrivo a Roma e visite mediche giovedì

Dieng è atteso già in serata a Roma, primo passo prima di completare l'iter che lo porterà a diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. L'attaccante sosterrà le visite mediche giovedì 20 agosto e, in caso di esito positivo, potrà successivamente procedere con la firma sul contratto. Il senegalese arriva da un'ottima stagione in Francia con il Lorient, durante la quale ha realizzato 15 gol in 25 presenze considerando tutte le competizioni.