Leoni come Buongiorno, altra beffa per l'Inter: ora ci riprova per altri due centrali

vedi letture

Come Buongiorno un anno fa andato al Napoli, così adesso con Leoni al Liverpool per 35 milioni. Due obiettivi di mercato dell'Inter sfumati. Ora, come scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro riflette su altre opzioni per la difesa che va ringiovanita.

L’età si fa sentire per i vari Acerbi (37 anni), De Vrij (33 anni) e Darmian (35 anni), che sì restano pilastri, ma che sono agli ultimi giri di campo con la maglia nerazzurra. Per rinnovare il reparto, servirà prima fare spazio. Il nome in uscita? Benjamin Pavard. L’interesse concreto del Galatasaray per il francese è più serio di quanto non fosse quello per Calhanoglu con un possibile incasso da 15-20 milioni. Anche il giocatore, dopo due stagioni, non escluderebbe un cambiamento.

In entrata, l’Inter starebbe pensando a due connazionali di Pavard. Il primo è Oumar Solet, protagonista con l’Udinese e vecchio pallino nerazzurro, piace moltissimo. Ma c’è una questione legale aperta che frena l’investimento a titolo definitivo. Diverso sarebbe puntare su un prestito con opzione. Piace molto anche Loic Bade del Siviglia, fresco d’argento olimpico con la Francia. Costa di più, circa 30 milioni, e piace anche al Bayer Leverkusen, ma l’Inter resta alla finestra.