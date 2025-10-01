Lewandowski nel mirino del Milan, dalla Spagna: "Tare già in azione per giugno"

Luka Modric al Milan è stata una scommessa solo per pochi. Molti osservatori e addetti ai lavori, in primis quelli di stanza a Milanello, fin dal giorno del primo contatto con l'entourage del croato erano convinti della bontà dell'operazione nonostante i 40 anni suonati dell'ex Pallone d'Oro del Real Madrid.

Il Milan in questo avvio di stagione si sta gustando le straordinarie prestazioni del centrocampista e forte proprio dell'impatto avuto sul mondo rossonero sta pensando ad un bis in vista del prossimo anno. Secondo Sport, infatti, il direttore sportivo Igli Tare in questi giorni si è incontrato con Pini Zahavi, agente fra gli altri di Robert Lewandowski. Anni 37. Un contatto esplorativo in cui il Milan ha fatto presente l'interesse per un giocatore che al Barcellona continua a segnare a dispetto dell'età ma il cui contratto scadrà al termine dell'attuale stagione.