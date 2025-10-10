Lo United fa un altro 'regalo' alla Serie A? Può approfittarne la Roma
Joshua Zirkzee in estate era stato accostato al Napoli, ma lo United lo aveva dichiarato incedibile. Così gli azzurri hanno puntato su Hojlund e ancora oggi ringraziano il Manchester dopo l'affare McTominay. Ora l'ex Bologna piace alla Roma che cerca una punta per gennaio.
Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Roma punterebbe al prestito, gradito anche dal calciatore che vuole avere spazio per giocarsi le proprie chance di essere convocato dall'Olanda per il Mondiale. Sul bilancio giallorosso ci sarebbe soltanto metà dell'ingaggio stagionale che si aggira attorno agli 1,8 milioni di euro.
