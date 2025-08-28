Milan, a sorpresa spunta Nkunku: affare già vicino alla chiusura col Chelsea

Dopo la sconfitta contro la Cremonese, il Milan è tornato sul mercato con ancora più insistenza. Secondo quanto riportato dal Daily Telegraph, Christopher Nkunku è un obiettivo serio e concreto per il Diavolo, che vuole approfittare del fatto che l'attaccante non abbia spazio al Chelsea per acquistarlo e portarselo a casa. Il francese non ha solo aperto all'ipotesi, ma ha fatto qualcosa di più.

Il centravanti ex Lipsia e PSG infatti ha fatto sapere di essersi disposto a tagliarsi parte dello stipendio per trasferirsi altrove. A un anno dal Mondiale, l'attaccante vuole giocare con continuità per mettere in difficoltà il commissario tecnico Didier Deschamps.