Milan, allarme Pulisic? Non si è allenato in gruppo con la nazionale

Dal ritiro degli Stati Uniti arriva un piccolo campanello d'allarme per il Milan. Questa sera gli USA affronteranno in amichevole l'Ecuador (02:30 ora italiana) e Christian Pulisic non si è allenato con il gruppo, in più non dovrebbe neppure partire titolare. 

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il ct Mauricio Pochettino ha dichiarato che deciderà solamente nel pre-partita se schierare o meno il numero 11 rossonero, non aggiungendo nulla su un presunto problema fisico. Al momento sembra trattarsi più di uno stop precauzionale. 