Milan, clamorosa idea Leao-Ruben Dias: Mendes può costruire lo scambio col City

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Milan sempre più legato a Mendes: spunta l'ipotesi di uno scambio Leao-Ruben Dias col City.

Il Milan continua a muoversi sul mercato seguendo un filo sempre più legato a Jorge Mendes, arrivato oggi nel capoluogo lombardo per definire gli ultimi dettagli dell'operazione Diego Moreira. L'esterno belga di nazionalità portoghese rappresenta il terzo innesto riconducibile al potente procuratore dopo Ruben Amorim e Gonçalo Ramos, ma i rapporti tra Mendes e la società rossonera potrebbero produrre altre operazioni importanti. Sul tavolo resta soprattutto il futuro di Rafael Leao, valutato circa 50 milioni di euro e non considerato incedibile dal nuovo progetto milanista.

Milan, ipotesi scambio Leao-Ruben Dias: il City chiede anche un conguaglio

Secondo quanto riferito da Sport Mediaset, una delle possibilità allo studio porta a un clamoroso intreccio con il Manchester City. Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale e avrebbe individuato in Ruben Dias un profilo di altissimo livello: da qui l'ipotesi di uno scambio con Rafael Leao, che compierebbe il percorso inverso trasferendosi in Premier League. L'eventuale operazione prevederebbe però anche un conguaglio economico in favore del City, elemento che rende l'affare particolarmente complesso. Mendes può offrire ai rossoneri anche altre soluzioni per la difesa: tra queste Gonçalo Inacio dello Sporting CP, già conosciuto da Amorim, e Tiago Gabriel del Lecce, seguito da tempo dal Milan.