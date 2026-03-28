Milan, mercoledì la ripresa degli allenamenti: a Milanello ci sarà anche Leao

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La decisione, condivisa con il Milan, ha permesso all’esterno di lavorare in un ambiente familiare.

In questi giorni Rafa Leao, escluso dalle convocazioni della Nazionale, ha scelto di rientrare in Portogallo per proseguire il percorso di recupero dopo il problema all’adduttore destro. Un fastidio che nelle ultime settimane ha inevitabilmente condizionato il suo rendimento, spingendo giocatore e club a gestire con attenzione la situazione. La decisione, condivisa con il Milan, ha permesso all’esterno di lavorare in un ambiente familiare, con l’obiettivo di ritrovare al più presto la migliore condizione fisica.

Rientro a Milanello e obiettivo Napoli

Secondo quanto riportato da MilanNews.it, il rientro di Leao è già fissato: il portoghese sarà infatti presente mercoledì pomeriggio a Milanello per la ripresa degli allenamenti con il gruppo. L’obiettivo è essere a disposizione per la sfida contro il Napoli, in programma lunedì 6 aprile allo stadio Maradona, un appuntamento cruciale per il finale di stagione rossonero. Nel frattempo, Massimiliano Allegri ha concesso tre giorni di riposo alla squadra, approfittando della sosta per le nazionali e delle numerose assenze: da mercoledì il gruppo tornerà al lavoro al completo, con Leao pronto a essere uno dei protagonisti della settimana.