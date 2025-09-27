Monte ingaggi: Napoli 3°, ma è il club con il maggiore aumento dall'anno scorso

Il Napoli sotto la gestione di Aurelio De Laurentiis ha sempre mantenuto una certa linea sul monte ingaggi: gli azzurri non sono mai andati oltre una certa soglia, eppure sono riusciti a vincere due Scudetti nonostante il netto distacco con squadre come Juventus, Inter e Milan. La storia quest'anno non è cambiata: come trapela dal report di Transfermarkt, i campioni d'Italia sono il terzo monte ingaggi della Serie A con 112 milioni di euro lordi, al pari della Roma e sotto a Juventus (127 milioni) e Inter (139 milioni).

Va comunque sottolineato come ci sia stato un significativo aumento nel totale degli stipendi nel Napoli: rispetto al 2024/25, il club azzurro ha aumentato il proprio monte ingaggi di 30 milioni di euro, e si tratta della "crescita" maggiore nel campionato italiano dalla scorsa stagione. A seguire c'è la Roma con un aumento di 24 milioni, poi la Juventus con 14 milioni. L'Inter è riuscita a diminuirlo di quattro milioni, in questo senso la squadra che ha fatto meglio è il Milan, con un monte ingaggi inferiore di 13 milioni.