Napoli-Frosinone, i dati della prevendita: oggi chiusura per il settore ospiti

È l’ultimo giorno di vendita dei biglietti per i tifosi del Frosinone in vista della sfida di sabato 10 ottobre, alle 20:45, contro il Napoli allo stadio Maradona. La società giallazzurra ricorda a tutti i sostenitori che vogliono partecipare alla trasferta che la finestra per assicurarsi il tagliando ha una scadenza imminente: la vendita per il settore ospiti chiuderà tassativamente alle ore 19:00 di oggi, venerdì 9 ottobre. Chi non ha ancora acquistato il biglietto ha dunque poco tempo a disposizione per organizzarsi e raggiungere Napoli.

Problemi informatici con TicketOne, già 1.554 tagliandi venduti

Non mancano, però, le difficoltà. Molti tifosi giallazzurri continuano ad avere problemi nell’acquisto dei biglietti a causa di un inconveniente informatico legato a TicketOne, che ha complicato le operazioni di vendita. Nonostante questo, al momento risultano comunque venduti 1.554 tagliandi nel settore ospiti dell’impianto partenopeo, un numero che conferma il grande entusiasmo della piazza ciociara per una trasferta così attesa. Il Frosinone, dunque, si prepara ad affrontare il Napoli con il sostegno dei suoi sostenitori, pronti a farsi sentire per tutta la partita in uno stadio che si annuncia pieno e carico di atmosfera.