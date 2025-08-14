Nottingham scatenato, Sky: ora contatti con la Juve per Douglas Luiz

Nottingham scatenato, Sky: ora contatti con la Juve per Douglas LuizTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:40Serie A
di Fabio Tarantino

La Juventus si muove sul mercato delle uscite. Dopo la cessione di Timothy Weah al Marsiglia, anche Douglas Luiz potrebbe salutare. Secondo Sky Sport, infatti, il centrocampista è nel mirino del Nottingham Forest: contatti tra i due club per il trasferimento del centrocampista. Il club inglese sta operando in modo attivo sul mercato. Di recente sempre dalla Serie A ha concluso l'affare Ndoye. 

Douglas Luiz è arrivato nella scorsa edizione del calciomercato estivo, con i bianconeri che avevano trovato l’accordo con l’Aston Villa nel maxi-scambio che ha coinvolto Enzo Barrenechea e Samuel Iling-Junior. Il nazionale verdeoro, però, non ha trovato la forma fisica sperata, trovando poco spazio nelle rotazioni di Thiago Motta prima e di Igor Tudor poi.