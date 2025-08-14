Nottingham scatenato, Sky: ora contatti con la Juve per Douglas Luiz

La Juventus si muove sul mercato delle uscite. Dopo la cessione di Timothy Weah al Marsiglia, anche Douglas Luiz potrebbe salutare. Secondo Sky Sport, infatti, il centrocampista è nel mirino del Nottingham Forest: contatti tra i due club per il trasferimento del centrocampista. Il club inglese sta operando in modo attivo sul mercato. Di recente sempre dalla Serie A ha concluso l'affare Ndoye.

Douglas Luiz è arrivato nella scorsa edizione del calciomercato estivo, con i bianconeri che avevano trovato l’accordo con l’Aston Villa nel maxi-scambio che ha coinvolto Enzo Barrenechea e Samuel Iling-Junior. Il nazionale verdeoro, però, non ha trovato la forma fisica sperata, trovando poco spazio nelle rotazioni di Thiago Motta prima e di Igor Tudor poi.