Sassuolo, Grosso verso il Napoli: "Dovremo salire di livello. Sul mercato..."

Subito dopo la vittoria che ha permesso al Sassuolo di passare il turno, accedendo ai sedicesimi, è intervenuto Fabio Grosso per commentare così la prestazione dei suoi ragazzi: "Volevamo passare il turno e abbiamo fatto una partita seria. Le difficoltà ci sono state però siamo stati bravi a rimanerci dentro. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, in cui abbiamo costruito tante occasioni, ma un po’ forse da migliorare. Avremmo potuto incrementare il punteggio. Nella seconda frazione poi abbiamo lasciato un po’ il gioco a loro. Potevamo essere più bravi a tenere i ritmi della gara, però abbiamo fatto una buona partita, ci sono buoni spunti su cui poter lavorare e cercare di migliorarli, perché ovviamente il livello che ci aspetta è molto alto”.

Sul livello: “Sappiamo che dobbiamo salire di livello, quello che ci aspetta è un campionato difficilissimo con delle squadre fortissime, quindi siamo consapevoli che c’è da integrare questo gruppo, lo sappiamo benissimo e sono convinto che lo faremo, mi auguro in tempi brevi, però ovviamente non sono cose che possiamo decidere da soli. Per il resto sono stato contento della prova dei ragazzi, ovviamente ci sono stati degli errori, delle cose positive, ma quelle fanno parte del gioco. Proveremo a migliorare le cose che non sono andate tanto bene e cercare di dare seguito a quelle che abbiamo fatto bene. Quindi complimenti a tutti i ragazzi e ovviamente, nota di merito, la meriti Domenico che oggi ha festeggiato le 400 gare in questo club. Un numero raro in questo calcio. Sono contentissimo per lui, contentissima tutta la squadra per lui, è un ragazzo che rappresenta appieno quelli che sono i valori di questo club e sono contento che lo continui a fare e di nuovo nel campionato di Serie A”.

Sull'importanza di Koné per questo centrocampo: “Le impressioni confermo quello che ho detto poco fa, comunque abbiamo fatto delle cose molto buone perché abbiamo creato tante occasioni da gol. Però poi abbiamo anche con un po’ troppa facilità lasciato il fianco agli avversari in determinati momenti della gara, quindi sicuramente da migliorare la presenza e la continuità nell’arco della gara e riconoscere quegli sono i momenti in cui bisogna saper soffrire e farlo meglio di come l’abbiamo fatto noi nei tratti in cui abbiamo sofferto oggi. Però abbiamo creato tanto. Potevamo concretizzare molto di più, abbiamo fatto partita nonostante il caldo che si faceva sentire. Penso che la partita l’abbiamo fatta bene, siamo consapevoli che il livello lo dobbiamo e lo possiamo alzare, sia all’interno nostro che con i ragazzi che sicuramente arriveranno per darci una mano ad affrontare un campionato difficilissimo in cui vogliamo poter resistere le difficoltà e poi tirarci fuori quando abbiamo la possibilità di farlo“.

Sulla panchina di Pinamonti e la prestazione di Laurientè: “Non l’ho lasciato in panchina per le voci di mercato, Andrea. L’ultima partita l’ha saltata per un fastidio, in queste temperature sicuramente non era in grado di farla tutta, quindi ho preferito farlo entrare dopo e lo ha fatto molto molto bene. Andrea è uno di quei giocatori chic che abbiamo all’interno, quindi conosciamo benissimo tutte le sue qualità e sicuramente è il nostro attaccante di riferimento. Poi per quanto riguarda le altre voci, io non lo so, a breve speriamo, si risolveranno tutte le situazioni e capiremo quello che succederà, però ho preferito solo utilizzarlo nella seconda parte, lui è ovviamente il titolare di questa squadra, come lo sono tanti altri e come mi auguro possa aumentare questo numero di ragazzi in grado di poter affrontare questo campionato così difficile che ci aspetta“.