Ufficiale Serbia, non solo Milinkovic-Savic a casa: infortunio anche per Ilic del Torino

Il commissario tecnico della nazionale serba, Dragan Stojković, per le partite contro Albania e Andorra valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026, a causa di acciacchi fisici risentiti da alcuni convocati. Infatti, salteranno le partite in programma l'11 e il 14 ottobre ben 5 giocatori: in primis due 'italiani' come Vanja Milinkovic-Savic del Napoli per un problema alla schiena e Ivan Ilic del Torino per un fastidio al polpaccio.

Seguono a ruota le bandiere bianche alzate dall'ex granata Sasha Lukic (adduttore), Aleksandar Katai (ginocchio) e Kosta Nedeljković (ginocchio). Invece resta in dubbio anche Nemanja Gudelj per un problema all'anca. Il tecnico della Serbia perciò è corso ai ripari e ha chiamato in ritiro tre nuovi volti: Vanja Dragojevic (Partizan), Vasilije Kostov (Stella Rossa) e Lazar Randelovic (Vojvodina).

La lista aggiornata dei convocati del CT Stojkovic:

Portieri: Predrag Rajkovic (Al-Ittihad), Djordje Petrovic (Bournemouth), Dragan Rosic (Vojvodina).

Difensori: Nikola Milenkovic (Nottingham Forest), Strahinja Pavlovic (Milan), Milos Veljkovic (Stella Rossa), Strahinja Erakovic (Zenit), Jan-Karlo Simic (Al Ittihad), Veljko Milosavljevic (Bournemouth).

Centrocampisti: Nemanja Gudelj (Siviglia), Nemanja Maksimovic (Shabab Al Ahli), Andrija Zivkovic (PAOK), Lazar Samardzic (Atalanta), Filip Kostic (Juventus), Stefan Mitrovic (Excelsior), Aleksandar Stankovic (Club Brugge), Ognjen Ugresic (Partizan), Dejan Zukic (Wolfsberger), Vanja Dragojević (Partizan), Vasilije Kostov (Stella Rossa),

Attaccanti: Aleksandar Mitrovic (Al Rayyan), Dusan Vlahovic (Juventus), Luka Jovic (AEK), Andrej Ilic (Union Berlin), Lazar Ranđelović (Vojvodina).