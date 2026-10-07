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Serie A, gli arbitri del 6° turno: Fabbri per Como-Roma, per l'Inter c'è Bonacina

Serie A, gli arbitri del 6° turno: Fabbri per Como-Roma, per l'Inter c'è Bonacina
Oggi alle 12:30Serie A
di Arturo Minervini
Sono state rese note le designazioni arbitrali per tutte le gare del prossimo turno di Serie A

Sono state rese note le designazioni arbitrali per tutte le gare del prossimo turno di Serie A. Maresca dirigerà Genoa-Fiorentina, Bonacina Inter-Parma, mentre per Napoli-Frosinone è stato scelto Feliciani. Fabbri arbitrerà Como-Roma, Fourneau Sassuolo-Milan e Marcenaro Cagliari-Juventus.

GENOA – FIORENTINA   Sabato 10/10 h. 15.00

MARESCA

COLAROSSI – FONTEMURATO

IV:      COLOMBO

VAR:     ABISSO

AVAR:      CAMPLONE

INTER – PARMA    Sabato 10/10 h. 18.00

BONACINA (foto)

FONTANI – BARONE

IV:      MANGANIELLO

VAR:     PATERNA

AVAR:      MASSIMI

NAPOLI – FROSINONE   Sabato 10/10 h. 20.45 

FELICIANI

BERTI – PERROTTI

IV:       GUIDA

VAR:      COSSO

AVAR:       GARIGLIO

COMO – ROMA    Domenica 11/10 h. 12.30

FABBRI

IMPERIALE – BACCINI

IV:     SOZZA

VAR:      GARIGLIO

AVAR:     ABISSO

LAZIO – MONZA    Domenica 11/10  h. 15.00

COLLU

BAHRI – MORO

IV:      MARIANI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:    VOLPI

LECCE – BOLOGNA   Domenica 11/10  h. 15.00

PAIRETTO

CECCON – SCARPA

IV:     DI BELLO

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:      DIONISI

SASSUOLO – MILAN    Domenica 11/10  h. 18.00

FOURNEAU

PALERMO – ROSSI L.

IV:     CHIFFI

VAR:     SANTORO

AVAR:     MERAVIGLIA

CAGLIARI – JUVENTUS    Domenica 11/10  h. 20.45

MARCENARO

ROSSI C. – LO CICERO

IV:     DOVERI

VAR:     CAMPLONE

AVAR:       MAGGIONI

ATALANTA – VENEZIA    Lunedì 12/10 h. 18.30

TREMOLADA

REGATTIERI - GIUGGIOLI

IV:       AYROLDI

VAR:      MERAVIGLIA

AVAR:      PICCININI

TORINO – UDINESE    Lunedì 12/10 h. 20.45

CREZZINI

CAVALLINA – ZEZZA

IV:     MASSA

VAR:    VOLPI

AVAR:      CAMPLONE