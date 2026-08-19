Serie A, Juve con più tifosi ma continua a perdere consensi: Napoli 4° con oltre 3 milioni!

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Juventus ancora prima per tifosi, ma cala ancora. Crescono Inter, Milan e Napoli.

La Juventus resta la squadra con più tifosi in Italia, ma per il secondo anno consecutivo registra una diminuzione del proprio seguito. È quanto emerge dalla ricerca Sponsor Value, realizzata da StageUp in collaborazione con Ipsos Doxa e relativa alla stagione 2025/26. Complessivamente sono 25,6 milioni gli italiani che dichiarano di sostenere un club di Serie A, un dato sostanzialmente stabile rispetto all'annata precedente. La Juventus domina la graduatoria con 7.741.000 tifosi, nonostante una flessione dell'1,6%. Alle sue spalle l'Inter sale a 4.275.000 (+2,3%), mentre il Milan completa il podio con 3.976.000 sostenitori e registra la crescita maggiore tra le prime cinque (+4,2%).

Napoli supera i 3 milioni e continua a crescere: la classifica dei tifosi

Prosegue anche la crescita del Napoli, che consolida il quarto posto raggiungendo 3.079.000 tifosi, con un incremento dell'1,4% e un trend positivo per il secondo anno consecutivo. Quinta la Roma con 1.790.000 sostenitori, mentre la Fiorentina è sesta a quota 655.000 e registra un calo del 6,6%. La fotografia evidenzia dunque un primato della Juventus ancora molto ampio, ma accompagnato da una progressiva erosione del seguito, mentre Inter, Milan e Napoli continuano invece a guadagnare sostenitori. Tra i 25,6 milioni di tifosi italiani, il 55% è composto da uomini e il 45% da donne, mentre la fascia d'età più rappresentata è quella compresa tra i 35 e i 54 anni, pari al 47% del totale.