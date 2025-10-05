Serie A, la classifica: Milan a -2, il Napoli resta in vetta con la Roma
Con lo 0-0 di Juventus-Milan s'è chiusa la 6a giornata di Serie A. La Juventus resta al quinto posto ma con 12 punti, completando l'aggancio sull'Inter di Chivu. Il Milan invece in terza posizione e a -2 dalla vetta presieduta da Napoli e Roma che si confermano in vetta e resteranno lassù almeno per le due settimane della sosta.
Di seguito la classifica aggiornata (qui per la graduatoria completa di tutti i dati):
1. Napoli 15
2. Roma 15
3. Milan 13
4. Inter 12
5. Juventus 12
6. Atalanta 10
7. Bologna 10
8. Como 9
9. Sassuolo 9
10. Cremonese 9
11. Cagliari 8
12. Udinese 8
13. Lazio 7
14. Parma 5
15. Lecce 5
16. Torino 5
17. Fiorentina 3
18. Verona 3
19. Genoa 2
20. Pisa 2
