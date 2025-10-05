Serie A, la classifica: Milan a -2, il Napoli resta in vetta con la Roma

vedi letture

Con lo 0-0 di Juventus-Milan s'è chiusa la 6a giornata di Serie A. La Juventus resta al quinto posto ma con 12 punti, completando l'aggancio sull'Inter di Chivu. Il Milan invece in terza posizione e a -2 dalla vetta presieduta da Napoli e Roma che si confermano in vetta e resteranno lassù almeno per le due settimane della sosta.

Di seguito la classifica aggiornata (qui per la graduatoria completa di tutti i dati):

1. Napoli 15

2. Roma 15

3. Milan 13

4. Inter 12

5. Juventus 12

6. Atalanta 10

7. Bologna 10

8. Como 9

9. Sassuolo 9

10. Cremonese 9

11. Cagliari 8

12. Udinese 8

13. Lazio 7

14. Parma 5

15. Lecce 5

16. Torino 5

17. Fiorentina 3

18. Verona 3

19. Genoa 2

20. Pisa 2