Serie A, la classifica: Milan a -2, il Napoli resta in vetta con la Roma

Con lo 0-0 di Juventus-Milan s'è chiusa la 6a giornata di Serie A. La Juventus resta al quinto posto ma con 12 punti, completando l'aggancio sull'Inter di Chivu. Il Milan invece in terza posizione e a -2 dalla vetta presieduta da Napoli e Roma che si confermano in vetta e resteranno lassù almeno per le due settimane della sosta.

Di seguito la classifica aggiornata (qui per la graduatoria completa di tutti i dati):

1. Napoli 15
2. Roma 15
3. Milan 13
4. Inter 12 
5. Juventus 12
6. Atalanta 10 
7. Bologna 10
8. Como 9
9. Sassuolo 9 
10. Cremonese 9 
11. Cagliari 8 
12. Udinese 8 
13. Lazio 7 
14. Parma 5 
15. Lecce 5 
16. Torino 5 
17. Fiorentina 3 
18. Verona 3 
19. Genoa 2 
20. Pisa 2 