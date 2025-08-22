Sorpresa Sassuolo, preso l'esperto Matic ma non sarà disponibile per il Napoli

Nemanja Matic torna in Serie A. A riportarlo è l'emittente Sky Sport, secondo la quale il centrocampista serbo ha ormai definito in tutto e per tutto il suo accordo col Sassuolo e ripartirà dunque dal nostro massimo campionato. L'esperto giocatore 37enne, già passato dall'Italia con la maglia della Roma, è attualmente svincolato dopo l’ultima esperienza tra le fila dell'Olympique Lione in Francia.

Matic firmerà un contratto di un anno con opzione per un’altra stagione coi neroverdi. Si attendono adesso visite mediche e firme. Operazione conclusa in tutti gli aspetti, ma il giocatore naturalmente non sarà disponibile in tempo per la sfida d'esordio contro il Napoli Campione d'Italia che domani sarà di scena al Mapei Stadium.