Tegola Roma, si ferma Wesley per infortunio: salta l'Inter?

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Brutte notizie per la Roma, che alla ripresa affronterà l'Inter a San Siro. Per la squadra di Gasperini si ferma anche Wesley. Il giocatore ha riportato in nazionale un problema muscolare alla coscia destra. È stato quindi escluso dalla lista dei convocati del Brasile e farà subito ritorno a Roma. Ancora non sappiamo bene l’entità dell’infortunio, che sarà valutata nelle prossime ore: si attendono aggiornamenti. Lo riporta Romanews.