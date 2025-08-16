Tutto sul Milan: acquisti, cessioni, probabile formazione e rigoristi

vedi letture

Proseguiamo quest'oggi con i nostri focus, anche in termini fantacalcistici, su tutte le squadre di Serie A. I rossoneri ripartono da una certezza: Massimiliano Allegri. É stato scelto l'esperto tecnico toscano per rifondare una squadra che lo scorso anno ha faticato non poco in tutte le competizioni. Vediamo i diversi ballottaggi per l'ideale 11 iniziale: 4-3-3, in difesa è uscito Thiaw ed è arrivato De Winter. A sinistra è uscito Theo Hernandez ma è arrivato Estupinan, a destra c'è Jimenez per ora. A centrocampo favoriti Loftus-Cheek, Jashari e Modric, ma si è speso tanto per Samuele Ricci che giocherà spesso ed è una soluzione importante nello scacchiere di Max. Occhio anche alla difesa a tre ed alla soluzione Leao prima punta, soprattutto in partite dove si può puntare sul contropiede. Per adesso il titolare sulla carta è Gimenez ed un'altra punta è attesa dal mercato. Jolly come al solito Alexis Saelemaekers.

MILAN (4-3-3) probabile formazione - Maignan; Jimenez/Saelemaekers, De Winter, Tomori/Pavlovic, Estupinan; Loftus-Cheek/Ricci, Jashari, Modric; Pulisic, Gimenez, Leao.

CALCI PIAZZATI - Punizioni: Modric, Pulisic, Estupinian, Ricci, Jashari

Corner: Modric, Jashari, Estupinian, Pulisic, Ricci

Rigori: Pulisic/Gimenez

Acquisti: Saelemaekers, Adli, Okafor, Zeroli, Colombo, Bennacer, Ricci, Modric, Terracciano, Estupinan, Jashari, De Winter, Athekame

Cessioni: Kalulu , Pellegrino, Reijnders, Jovic, Walker, Sottil, Felix, Abraham, Camarda, Theo Hernandez, Sportiello, Pobega, Vasquez, Emerson Royal, Liberali, Terracciano, Thiaw