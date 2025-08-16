Tutto sul Parma: acquisti, cessioni, probabile formazione e rigoristi

Proseguiamo quest'oggi con i nostri focus, anche in termini fantacalcistici, su tutte le squadre di Serie A. Il Parma di Carlos Cuesta è tutto da scoprire: il mercato ha portato via quasi tutti i migliori nomi della scorsa stagione, Bonny, Man, Sohm e Leoni ed altri giovani sono arrivati ed altri probabilmente ne arriveranno ancora come da filosofia della proprietà americana. L'allenatore appena 30enne ha provato il 3-5-2 nel pre-campionato: Suzuki a difendere i pali, davanti a lui Circati con braccetti Balogh e uno tra Circati e Valenti. A centrocampo si riparte dal talento di Bernabè e Keita, insieme a loro il neo acquisto Sorensen; larghi sulle fasce agiranno Delprato e Valeri. Possibilità del doppio centravanti Pellegrino-Frigan.

PARMA (3-5-2) probabile formazione: Suzuki; Balogh, Circati, Ndiaye; Delprato, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Frigan, Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta

CALCI PIAZZATI - Rigori: Valeri, Pellegrini; Punizioni: Bernabè, Hernani; Calci d’angolo: Bernabè, Hernani

Acquisti: Ordonez, Sorensen, Ndiaye, Frigan; Cessioni: Man, Mihaila, Sohm, Osorio, Bonny, Partipilo, Kouda, Camara, Marcone