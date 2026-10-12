Live Rafa Marin in conferenza: "Difesa a 3? Non cambia, ora sono maturo. Villarreal veloce, occhio alle preventive"

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Champions League, Rafa Marin presenta Villarreal-Napoli in conferenza stampa: le parole del difensore spagnolo in diretta su TuttoNapoli

Rafa Marin, difensore del Napoli, interverrà in conferenza dall'Estadio de la Cerámica per rispondere alle domande della stampa alla vigilia del match contro il Villarreal, valido per la seconda giornata della fase campionato di Champions League. L'inizio è previsto alle ore 19:15, insieme allo spagnolo - ex di turno - parlerà anche il tecnico Massimiliano Allegri: come di consueto potete seguire la diretta testuale qui su TuttoNapoli.net.

19.35 - Inizia la conferenza stampa.

Ti aspettavi di cominciare così la stagione?

"Sono molto contento. Sono passati due anni e mi è toccato un anno duro, come ho detto tante volte. Sono migliorato molto. Al Villarreal mi hanno accolto a braccia aperte e gli sono molto grato, sono tornato a Napoli più maturo e preparato. Voglio dare il meglio, sono pronto per rimanere il più possibile".

Chi deve temere del Villarreal?

"Ci aspettiamo una squadra molto forte. Hanno giocatori molto rapidi in attacco e in difesa. Dobbiamo stare molto attenti in marcatura preventiva, e dobbiamo anche finalizzare meglio le giocate".

Ti trovi meglio in una difesa a tre o a quattro?

"Quando vinciamo, la cosa meno importante è il mio ruolo. Non importa se giochiamo con una difesa a tre o a quattro. L'importante è continuare a portare risultati".

Come sta andando il tuo ritorno al Napoli?

"Mi sento molto a mio agio con il mister e con il ritorno al Napoli. Credo che proponga cosa che mi fanno molto bene come giocatore: la difesa alta, i duelli.. uno schema di gioco piuttosto offensivo che funziona nel Napoli e che speriamo continui a portare risultati".

Dobbiamo aspettarci qualche gol da te?

"Oh, magari... vorrei tantissimo segnare con la maglia del Napoli".

L'anno scorso con il Villarreal non avete fatto una Champions soddisfacente:

"L'anno scorso non abbiamo giocato una buona Champions. Non so se è perché c'erano molti giocatori inesperti in questa competizione, o perché ci sono squadre molto forti. Non credo sia il caso di quest'anno: hanno giocato un'ottima partita contro il Borussia Dortmund, anche se hanno perso. Ho visto un ottimo Villarreal, che giocava, voleva il pallone, attaccava. Perciò domani ci attende una partita difficile, sarà una bella sfida".

Cosa ti aspetti dai tuoi ex compagni?

"Abbiamo parlato, ci siamo sentiti. Non tutti gli inizi sono positivi, ma non necessariamente finiranno male. Magari hanno iniziato con il piede sbagliato in Liga, ma sicuramente arriveranno i risultati. Ma spero che non sia domani":

19.45 - Termina la conferenza stampa.