Gascoigne assolto dall'accusa di violenza sessuale: "Atto goffo ma non molestia"

Paul Gascoigne è stato assolto dall'accusa di violenza sessuale. Gazza era stato denunciato il 20 agosto 2018 per aver baciato e inseguito una donna su un treno. Un atto giudicato "goffo, nel tentativo di aumentare la fiducia della donna, ma non una molestia sessuale". L'ex centrocampista inglese ha detto alla corte di aver agito in difesa della vittima, che era stata presa di mira da un passeggero a causa del peso. Il bacio sarebbe stato dato per "aumentare la sua sicurezza"; in realtà Gascoigne era ubriaco e avrebbe agito d'impulso.