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Solet-Inter, Tuttosport: "Arriva subito. Ma muro Dea per Palestra"

Solet-Inter, Tuttosport: "Arriva subito. Ma muro Dea per Palestra"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:30Brevi
di Fabio Tarantino

La prima pagina di Tuttosport si concentra sulle principali manovre di mercato che coinvolgono le big del calcio italiano. In alto campeggia il titolo “Abate accetta il Torino”, con l’ex tecnico della Primavera del Milan che sarebbe pronto a intraprendere una nuova esperienza in granata.

Nella parte bassa della pagina trovano spazio diversi temi legati al mercato. L’Inter accelera per Solet dell'Udinese, con il titolo “Solet subito all’Inter”, mentre continua il braccio di ferro con l’Atalanta per Marco Palestra, sintetizzato da “Palestra, muro Dea”. Infine, riflettori puntati anche sulle strategie di Roberto De Zerbi, che starebbe valutando un’operazione comprendente Gleison Bremer e Guglielmo Vicario nell’ambito di uno scambio destinato ad animare il mercato estivo con la Juventus. 