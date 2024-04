Accostato al Napoli, Sesko piace a tre big di Premier: il valore della clausola

E' considerato uno dei talenti più promettenti d'Europa e in molti vedono in lui il centravanti del futuro.

Arsenal, Chelsea e Manchester United: sono almeno tre le big inglesi che si muovono sulle tracce di Benjamin Sesko. Ne parla quest'oggi il London Evening Standard, secondo il quale i Gunners sarebbero pronti a farsi avanti per l'attaccante di 20 anni attualmente in forza al RB Lipsia e soddisfare così la richiesta di un 9 da parte di mister Arteta.

Sul talento sloveno, già nel giro della Nazionale maggiore, ci sono però anche Blues e Red Devils, che lo monitorano ormai da settimane e valutano l'investimento estivo. Il classe 2003, accostato anche al Napoli, ha una clausola di risoluzione pari a 50 milioni di euro che gli permetterebbe di liberarsi in estate per una cifra già pattuita.

Un talento al giorno - Benjamin Sesko, il mini-Haaland

Già soprannominato "mini Haaland" e autore di 13 reti e 2 assist in 37 presenze in questo 2023-2024, il centravanti sloveno Benjamin Sesko ha deciso di ripercorrere i passi del grande centravanti norvegese, trasferendosi al Salisburgo nonostante le offerte milionarie provenienti da Spagna e Italia e poi al RB Lipsia. "Questi paragoni mi motivano e mi danno energia", ha detto Sesko ai giornalisti nel suo paese natale al riguardo. "Non sento la pressione. Ascolterò e imparerò così potrò essere anche migliore di lui". Veloce, alto, con gran capacità di salto, è considerato uno dei talenti più promettenti d'Europa e in molti vedono in lui il centravanti del futuro.