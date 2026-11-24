Acquisti per 526 mln: il City è la squadra che ha speso di più al mondo in estate

Un abisso economico separa il Manchester City dal Napoli sul fronte degli investimenti sul calciomercato. A sottolinearlo è il portale TuttoMercatoWeb, che in un approfondimento dedicato alla sfida di Champions League analizza le spese sostenute dal club inglese durante l'ultima sessione estiva: "In pochi se ne sono resi conto. Ma la scorsa estate il Manchester City è stata la squadra che ha speso di più sul calciomercato nel mondo. Niente nomi altisonanti, ma tantissimi calciatori di prima fascia (stra)pagati per consegnare a Enzo Maresca una rosa più adatta alla sua idea di gioco. Un confronto impari col Napoli, squadra fra le più bloccate d'Europa in questo senso".

Manchester City, oltre mezzo miliardo investito sul mercato

Una cifra impressionante, quella investita dalla società inglese per rinforzare l'organico, con particolare attenzione al centrocampo. Come sottolinea il portale: "Per tre giocatori sono stati investiti oltre 350 milioni di euro. Enzo Fernandez è arrivato dal Chelsea per 145 milioni, Elliot Anderson dal Nottingham Forest per 135 milioni e Ayyoub Bouaddi dal Lille per 95 milioni di euro".

A questi investimenti si aggiungono i 70 milioni versati all'Everton per Ndiaye, i 37 milioni al Palmeiras per Allan e altri 37 milioni complessivi per i giovani Detourbet e Monga. Una campagna acquisti finanziata anche attraverso importanti operazioni in uscita, che hanno generato introiti superiori ai 330 milioni di euro.

Il dato evidenziato da TuttoMercatoWeb resta comunque impressionante: "Il City la scorsa estate ha staccato assegni per 526 milioni di euro". Una disponibilità economica che fotografa la distanza tra le possibilità di intervento sul mercato delle due società.