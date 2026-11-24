De Bruyne apre al PSV, Romano: "Offerta già presentata al Napoli: vi svelo la cifra"

Il futuro di Kevin De Bruyne continua a tenere banco in casa Napoli. A fare chiarezza sulla situazione del centrocampista belga, all'indomani della conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Manchester City, è stato l'esperto di mercato Fabrizio Romano, attraverso il proprio canale YouTube.

"Kevin De Bruyne ha scelto di parlare non perché volesse mandare dei segnali di mercato, non perché volesse mandare dei segnali ad Allegri, non perché volesse rispondere al Napoli o mandare dei messaggi al Napoli. Kevin De Bruyne ha scelto di parlare anche come forma di rispetto verso il Manchester City, perché a Manchester non è stato un giocatore, è stato il giocatore, una leggenda assoluta del club".

De Bruyne, il PSV ha già presentato un'offerta al Napoli

Romano ha poi fatto il punto sulla trattativa con il club olandese: "Il PSV Eindhoven ha già parlato con l'entourage di Kevin De Bruyne. Non ha ancora, da quanto risulta, nessun tipo di accordo blindato col PSV Eindhoven. Kevin De Bruyne e i suoi legali sono al corrente di una conversazione tra il PSV e il Napoli e Kevin De Bruyne ha dato apertura a una possibile conversazione. Bisogna accordarsi sui numeri, lo stipendio, il contratto, la durata: sono tante cose da fare".

C'è già stata, però, una proposta economica recapitata alla società azzurra: "Il PSV ha fatto già un'offerta al Napoli, non oggi, non ieri, ma dieci giorni fa. Ed è un'offerta che è rimasta ferma a 2 milioni di euro. Il PSV fa riferimento all'età del giocatore, alla scadenza del contratto a breve termine e andrebbe a caricare tanto sull'ingaggio del giocatore".

Netta, al momento, la posizione della società di Aurelio De Laurentiis: "Il Napoli vuole rispetto da un punto di vista della trattativa, della negoziazione. Accettare due milioni per De Bruyne è qualcosa che il Napoli oggi non vuol fare. Anche se De Bruyne dovesse poi chiudere l'accordo economico, dopo aver dato un'apertura, sa che si passa anche dal Napoli. Il Napoli vuole rispetto da un punto di vista economico per un giocatore del livello di Kevin De Bruyne. È un dialogo che continuerà, perché il PSV non si è arreso, ma due milioni oggi non bastano".