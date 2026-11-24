Retroscena Zirkzee, rapporti ottimi dei suoi agenti col Napoli: tornerebbe subito in Italia

Il nome di Joshua Zirkzee continua a circolare in ottica Napoli in vista della sessione invernale di calciomercato

Il nome di Joshua Zirkzee continua a circolare in ottica Napoli in vista della sessione invernale di calciomercato. A fare il punto sul futuro dell'attaccante del Manchester United è stato l'esperto di mercato Fabrizio Romano, attraverso il proprio canale YouTube: "Su Zirkzee vale quello che vi abbiamo detto per due settimane qui nei nostri video e non è cambiato. È arrivato un altro allenatore a Manchester, c'è Mauricio Pochettino e Zirkzee dovrà capire ora con Pochettino cosa vorrà fare lo United, se lasciarlo andare o meno. C'è Pochettino che prenderà una decisione. Di certo Zirkzee apre alla partenza, in Italia tornerebbe volentieri, vuole sentirsi importante, vuole sentirsi protagonista. Questa è una garanzia".

Zirkzee, oltre al Napoli ci sono Como e Juventus

Romano ha poi fatto il punto sulle società italiane interessate all'attaccante olandese: "Il Napoli perché cerca un attaccante e gli agenti di Zirkzee hanno un ottimo rapporto col Napoli. Il Como sta cercando una punta e Zirkzee, se dovesse uscire a condizioni vantaggiose, non a titolo definitivo, per il Como può diventare un'idea. E poi teniamo d'occhio sempre la Juve, perché la Juve un attaccante vuole prenderlo. Le caratteristiche saranno importanti per capire cosa la Juventus dovrà fare, ma è un giocatore che a Massara piace da anni".