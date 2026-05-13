Lobotka verso la conferma, Tmw: "Napoli non vuole rinforzare la Juve di Spalletti"

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Il Napoli non sembra intenzionato a privarsi di Stanislav Lobotka nella prossima sessione estiva di mercato

Il Napoli non sembra intenzionato a privarsi di Stanislav Lobotka nella prossima sessione estiva di mercato. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il club azzurro considera il regista slovacco ancora centrale nel progetto tecnico e non avrebbe alcuna intenzione di rafforzare una diretta concorrente come la Juventus di Luciano Spalletti.

Il portale sottolinea inoltre che la situazione contrattuale del centrocampista lascia ampi margini per una permanenza: “Lobotka ha ancora un anno di contratto, più un'opzione unilaterale per la permanenza oltre il 2027”. Un elemento che renderebbe meno urgente qualsiasi discorso legato a una cessione.

Tuttomercatoweb evidenzia anche come il calciatore possa essere soddisfatto della permanenza in azzurro almeno per un’altra stagione, considerando anche l’età e le difficoltà nel ricevere offerte realmente irrinunciabili. Attenzione però alla clausola rescissoria. Come riportato dal portale, “c'è un però: ha una clausola risolutoria da 25 milioni di euro”. Una cifra che, qualora venisse messa sul tavolo da qualche club interessato, potrebbe cambiare gli scenari e portare il giocatore a valutare il proprio futuro.