Non solo McTominay: ecco gli altri azzurri vicini ai rinnovi di contratto

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Il Napoli continua a lavorare sui rinnovi contrattuali: dopo Spinazzola, tocca a Di Lorenzo e Vergara.

Il Napoli non pensa soltanto al mercato in entrata e in uscita, ma anche ai rinnovi dei giocatori ritenuti centrali nel progetto. Dopo l'ufficialità del prolungamento di Leonardo Spinazzola fino al 2028 e il saluto a Juan Jesus, il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro per blindare altri elementi importanti della rosa.

Di Lorenzo e Vergara verso il prolungamento

Secondo Il Mattino, tra le priorità del club ci sono i rinnovi di Giovanni Di Lorenzo e Antonio Vergara. Il capitano è destinato a prolungare ulteriormente il suo legame con il Napoli, confermandosi uno dei punti di riferimento del progetto azzurro. Per Vergara, invece, il nuovo contratto rappresenterebbe il premio dopo l'ottima stagione disputata e le numerose richieste di mercato arrivate nelle ultime settimane, tutte respinte dalla società.