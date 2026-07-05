Rinnovo McTominay in arrivo! Diventerà tra i più pagati della rosa: cifre e dettagli
Il mercato del Napoli passa anche dai rinnovi. Dopo l'ufficialità del prolungamento di Leonardo Spinazzola fino al 2028 e l'addio di Juan Jesus, il direttore sportivo Giovanni Manna è pronto a concentrarsi su altri dossier considerati prioritari. Secondo Il Mattino, nei prossimi giorni sono attesi passi avanti per i nuovi contratti di Giovanni Di Lorenzo, destinato a legarsi a lungo agli azzurri, e di Antonio Vergara, protagonista di un'ottima stagione che gli è valsa anche diverse richieste di mercato.
McTominay è una priorità per De Laurentiis
Il rinnovo più importante riguarda però Scott McTominay. Sempre secondo Il Mattino, il centrocampista scozzese rappresenta uno dei pilastri del nuovo Napoli di Massimiliano Allegri e non è considerato sul mercato. Aurelio De Laurentiis avrebbe già preparato una proposta di prolungamento fino al 2030, con un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione. Un accordo che porterebbe l'ex Manchester United sul podio dei giocatori più pagati della rosa, confermando la volontà del club di costruire il futuro attorno alle sue qualità.
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