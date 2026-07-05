Insigne può restare in Serie B: l'ex azzurro ha una nuova proposta, i dettagli

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La Sampdoria valuta il possibile ingaggio di Lorenzo Insigne, svincolato dopo l'esperienza al Pescara.

La Sampdoria sogna un colpo di esperienza per il proprio attacco. Secondo Tuttosport, il club blucerchiato starebbe valutando la possibilità di ingaggiare Lorenzo Insigne, attualmente svincolato dopo la conclusione della sua avventura al Pescara.

Insigne riflette sulla proposta blucerchiata

L'ex capitano del Napoli, tornato in Abruzzo lo scorso gennaio senza riuscire a evitare la retrocessione del Pescara in Serie C, avrebbe ricevuto dalla Sampdoria una proposta di contratto annuale da circa 500 mila euro. Il giocatore si sarebbe preso qualche giorno per valutare l'offerta. L'eventuale approdo a Genova rappresenterebbe una sorpresa anche alla luce del rapporto non sempre semplice tra Insigne e l'ambiente blucerchiato. Nel nuovo staff tecnico, però, ritroverebbe Attilio Lombardo, con cui aveva condiviso l'esperienza nello staff della Nazionale campione d'Europa nel 2021.