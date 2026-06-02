Ultim'ora Allegri, in settimana risoluzione col Milan: tutto pronto per l'inizio dell'avventura a Napoli

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Allegri pronto al Napoli: risoluzione col Milan in settimana, poi l’annuncio.

Massimiliano Allegri è ormai a un passo dall'inizio della sua nuova avventura sulla panchina del Napoli. Dopo aver raggiunto un'intesa totale con il club azzurro, il tecnico livornese è atteso in settimana dalla definizione della risoluzione contrattuale che lo lega ancora al Milan, ultimo passaggio necessario prima dell'ufficialità. Lo conferma attraverso i propri canali social Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale.

Allegri-Napoli: restano solo le formalità

L'accordo tra il Napoli e Massimiliano Allegri è stato raggiunto da tempo sulla base di un contratto biennale da circa 5 milioni di euro netti a stagione. Non risultano ostacoli sul fronte dell'intesa con il club partenopeo: le uniche questioni da definire riguardano la chiusura formale del rapporto con il Milan. Una volta completata la risoluzione, il Napoli potrà procedere con l'annuncio ufficiale del nuovo allenatore, fortemente voluto da Aurelio De Laurentiis e dal direttore sportivo Giovanni Manna. Nel frattempo, sono già in programma i primi incontri operativi per pianificare il mercato estivo e definire le linee guida del nuovo progetto tecnico.