Chi sostituirà Buongiorno? C'è un grande favorito, poi un'alternativa in casa e una sul mercato

vedi letture

Il grande favorito per sostituire Alessandro Buongiorno dopo l'infortunio è Rafa Marin, poi Mathias Olivera. Dal mercato Federico Gatti.

L'infortunio di Alessandro Buongiorno ha inevitabilmente acceso le riflessioni del Napoli sul reparto difensivo. Secondo il Corriere dello Sport, però, il club non ha intenzione di intervenire d'impulso sul mercato e, almeno in una prima fase, valuterà le risorse già presenti in rosa prima di prendere in considerazione un nuovo acquisto.

Gatti resta sullo sfondo

Sempre secondo il Corriere dello Sport, il primo candidato a raccogliere l'eredità di Buongiorno è Rafa Marin, rientrato dal prestito al Villarreal dopo una stagione convincente. Tra le alternative c'è anche Mathías Olivera, che in passato ha già ricoperto il ruolo di difensore centrale sia con la nazionale uruguaiana sia nel Napoli. Soltanto qualora le condizioni di Sam Beukema dovessero destare ulteriori preoccupazioni, il club potrebbe tornare sul mercato. In quel caso, tra i profili già monitorati, resta d'attualità anche quello di Federico Gatti.