Il ko di Buongiorno è una chance per altri due azzurri: vogliono convincere Allegri

Il ko di Buongiorno è una chance per altri due azzurri: vogliono convincere AllegriTuttoNapoli.net
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Oggi alle 13:30Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Lo stop di Buongiorno impone riflessioni ad Allegri: Marianucci e Obaretin saranno osservati da vicino, ma il mercato resta un'opzione.

L'infortunio di Alessandro Buongiorno costringe il Napoli a riflettere sul reparto arretrato. Secondo La Gazzetta dello Sport, pur non essendoci un clima di particolare allarme, il club vuole farsi trovare pronto qualora l'assenza del difensore dovesse prolungarsi. Anche il forfait di Sam Beukema nel primo allenamento del ritiro ha acceso un campanello d'allarme.

Allegri osserva i giovani, Olivera resta un jolly

In questi giorni Massimiliano Allegri lavorerà con Luca Marianucci e Nosa Obaretin, che avranno l'opportunità di dimostrare di poter restare in prima squadra almeno fino a gennaio. Allo stesso tempo, il Napoli continua a considerare Mathías Olivera una preziosa soluzione d'emergenza nel ruolo di centrale, posizione già ricoperta con buoni risultati nella scorsa stagione.