Gutierrez-Bayer Leverkusen, Gazzetta: mancano ancora due dettagli, ecco quali

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Il Bayer Leverkusen ha presentato un'offerta da 30 milioni per Gutierrez, ma restano da definire le modalità di pagamento e il premio di solidarietà.

La cessione di Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen pare imminente, ma non è ancora arrivata al traguardo. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il club tedesco ha soddisfatto le richieste economiche del Napoli, presentando un'offerta da 30 milioni di euro. Nonostante questo, il terzino spagnolo continua ad allenarsi regolarmente con il gruppo, segnale che la trattativa non è ancora stata definita nei dettagli.

Pagamento e premio di solidarietà: i due nodi da sciogliere per Gutierrez al Leverkusen

La Rosea spiega che, al momento, sono due gli aspetti che stanno rallentando la chiusura dell'operazione. Il primo riguarda le modalità di pagamento della cifra concordata, tema che in queste settimane ha complicato anche altre trattative di mercato. Il secondo, invece, è legato al premio di solidarietà da riconoscere ai club che hanno contribuito alla formazione del calciatore. Si tratta di dettagli burocratici ed economici che, pur sembrando secondari, stanno impedendo la fumata bianca di un affare che fino a pochi giorni fa appariva ormai a un passo dalla conclusione.