Anguissa verso l'addio: il sostituto a sorpresa può arrivare dal Brasile

Anguissa verso l'addio: il sostituto a sorpresa può arrivare dal BrasileTuttoNapoli.net
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Oggi alle 13:30Calciomercato Napoli
di Fabio Tarantino

André-Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli vincitore di due scudetti, sembrerebbe avere la valigia pronta e potrebbe lasciare il club azzurro. Lo riferisce Il Mattino, che cita tra i possibili sostituti Adrien Rabiot del Milan, Arne Engels del Celtic, ma anche Evertton Araújo, classe 2003 di proprietà del Flamengo, molto simile tecnicamente allo stesso Anguissa. Il club brasiliano chiederebbe almeno 20 milioni di euro per lasciarlo partire, ma il contratto in scadenza del giocatore potrebbe rappresentare un elemento utile per abbassare le pretese economiche. Il Chelsea, altrettanto interessato, sarebbe pronto a inserirsi in un’eventuale asta.