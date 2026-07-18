Asta per Cheddira! Sky: il Verona prova il sorpasso sul Padova, i dettagli
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Su Walid Cheddira ci sono Padova e Verona in un derby tutto veneto: il Napoli chiede circa 4 milioni di euro per cederlo.
Il futuro di Walid Cheddira resta uno dei temi caldi del mercato in uscita del Napoli di questi giorni. Secondo quanto riferisce Sky Sport, nelle ultime ore il Verona ha intensificato il proprio interesse per l'attaccante marocchino, tentando il sorpasso sul Padova, che da giorni lavora per chiudere l'operazione.
Il Napoli aspetta l'offerta giusta per Cheddira
Il Padova ha già raggiunto un'intesa con il giocatore, ma resta da trovare l'accordo economico con il Napoli. Il club azzurro continua a chiedere 4 milioni di euro, mentre la società veneta si è spinta fino a 2,5 milioni più bonus. L'inserimento del Verona potrebbe ora cambiare gli equilibri della trattativa e aumentare la concorrenza per il centravanti.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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