Podcast Infortunio Buongiorno, Forgione: "Subito sul mercato, serve un'occasione!"

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Iniziato il ritiro di Dimaro. Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto nella nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania, proprio per commentare le notizie del giorno.

Cosa ti aspetti da questo ritiro di Dimaro?

"Che Allegri entri in sintonia con lo zoccolo duro della squadra e che si parta col piede giusto. Siamo nella fase embrionale, quindi quando un allenatore prende confidenza con un nuovo gruppo c'è bisogno di stare sicuramente in empatia. Poi è ovvio che ci sono situazioni che riguardano al mercato, ma siamo veramente in alto mare in questo momento è tutto molto nebuloso. L'unica cosa che veramente mi aspetto è che parta col piede giusto questa avventura di Allegri con il Napoli".

Intanto parte con Alessandro Bongiorno che non prenderà parte ai ritiri del Napoli.

"Il problema è che questo ragazzo è stato un punto importante dello Scudetto, poi l'anno scorso ha cominciato con problemi fisici, poi sono conseguiti anche problemi mentali, una cosa conseguente all'altra. Non ci voleva proprio perché questo ragazzo va recuperato, è un patrimonio della società, anche del calcio italiano in generale, va recuperato assolutamente, ripartire a luglio il primo giorno di tiro con questa tegola non è una cosa positiva, assolutamente, poi costringe il Napoli chiaramente a trovare una soluzione perché poi non ci si può solo affidare alla fiducia che può dare a quelli che in questo momento dovrebbero essere i validi sostituti, ma sempre i sostituti sono. Io credo che il Napoli debba cominciare a pensare anche al sostituto. Prendere qualcuno, magari a parametro zero, qualche buon'occasione, ce ne saranno evidentemente".