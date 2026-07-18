Il Napoli torna a pensare a un centrale: rispunta Tiago Gabriel, tre nomi sul tavolo
L'infortunio di Alessandro Buongiorno rischia di incidere anche sulle strategie di mercato del Napoli. Il difensore dovrà sottoporsi a ulteriori valutazioni per capire se sarà sufficiente una terapia conservativa o se sarà necessario un intervento chirurgico. L'esito del consulto potrebbe cambiare i piani della società.
Da Gatti a Solet: le opzioni sul tavolo per sostituire Buongiorno
Secondo La Gazzetta dello Sport, in caso di uno stop prolungato il Napoli sarebbe pronto a tornare sul mercato per rinforzare il reparto arretrato. Tra i profili monitorati c'è Federico Gatti, già seguito in passato e considerato un difensore affidabile e pronto per la Serie A. Restano inoltre sotto osservazione Oumar Solet dell'Udinese e Tiago Gabriel del Lecce, ritenuto uno dei giovani centrali più interessanti dell'ultimo campionato. Al momento non ci sono trattative avviate: tutto dipenderà dalle condizioni di Buongiorno e dai tempi di recupero che emergeranno dopo il consulto specialistico.
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