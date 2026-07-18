Calciomercato Napoli, si torna su un difensore? Dipende dalla scelta su Buongiorno

Calciomercato Napoli, si torna su un difensore? Dipende dalla scelta su Buongiorno
Oggi alle 10:10Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Il consulto sul ginocchio di Alessandro Buongiorno sarà decisivo anche per le prossime mosse del club azzurro.

L'infortunio di Alessandro Buongiorno rischia di avere ripercussioni non solo sul ritiro del Napoli, ma anche sulle strategie di mercato del club. Il difensore dovrà sottoporsi a ulteriori valutazioni per stabilire se sarà sufficiente una terapia conservativa oppure se sarà necessario ricorrere a un intervento chirurgico.

Stop lungo per Buongiorno? Il Napoli potrebbe tornare sul mercato

Secondo La Gazzetta dello Sport, l'esito del consulto sarà determinante anche per le scelte della dirigenza. Se Buongiorno dovesse evitare l'operazione, il periodo di stop sarebbe relativamente contenuto. In caso contrario, con tempi di recupero più lunghi, il Napoli potrebbe essere costretto a intervenire sul mercato per aggiungere un nuovo difensore centrale alla rosa di Massimiliano Allegri, chiamato a fare i conti con un'assenza pesante fin dall'inizio della stagione.