Calciomercato Napoli, si torna su un difensore? Dipende dalla scelta su Buongiorno
L'infortunio di Alessandro Buongiorno rischia di avere ripercussioni non solo sul ritiro del Napoli, ma anche sulle strategie di mercato del club. Il difensore dovrà sottoporsi a ulteriori valutazioni per stabilire se sarà sufficiente una terapia conservativa oppure se sarà necessario ricorrere a un intervento chirurgico.
Stop lungo per Buongiorno? Il Napoli potrebbe tornare sul mercato
Secondo La Gazzetta dello Sport, l'esito del consulto sarà determinante anche per le scelte della dirigenza. Se Buongiorno dovesse evitare l'operazione, il periodo di stop sarebbe relativamente contenuto. In caso contrario, con tempi di recupero più lunghi, il Napoli potrebbe essere costretto a intervenire sul mercato per aggiungere un nuovo difensore centrale alla rosa di Massimiliano Allegri, chiamato a fare i conti con un'assenza pesante fin dall'inizio della stagione.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro