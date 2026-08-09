Possibile intreccio in attacco: Ajax su Lang, poi può arrivare Zeballos
Il mercato del Napoli continua a muoversi su più tavoli, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Exequiel Zeballos resta un profilo seguito dagli azzurri, ma l'attaccante è tentato anche dal Celta Vigo e attende di capire come evolveranno le diverse trattative. Il grande sogno rimane invece Gabriel Jesus: l'operazione presenta costi complessi, ma potrebbe diventare concretamente percorribile qualora il Napoli riuscisse a cedere almeno uno tra Noa Lang e Lorenzo Lucca.
Ajax su Lang
Proprio sul fronte Lang potrebbe presto registrarsi un'accelerazione. L'Ajax valuta infatti la possibilità di fiondarsi sull'olandese mettendo sul tavolo una proposta da circa 25 milioni di euro, cifra che potrebbe aprire alla cessione e concedere maggiore margine di manovra a Giovanni Manna. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.
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