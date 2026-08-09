Calciomercato Napoli, finalmente il primo colpo? Il Roma: Favasuli questione di ore

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Favasuli si è promesso da tempo al Napoli e l'accordo è ormai vicino alla definizione. Nel giro di pochi giorni potrebbe aggregarsi alla squadra.

Il Napoli è pronto ad accelerare anche sul mercato in entrata. Con alcune operazioni in uscita che iniziano a sbloccarsi, il direttore sportivo Giovanni Manna può concentrarsi sui rinforzi da consegnare a Massimiliano Allegri. Tra le trattative più avanzate c'è quella per Costantino Favasuli, terzino classe 2004 del Catanzaro sul quale gli azzurri lavorano ormai da tempo.

"Per Favasuli è questione di ore"

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Roma, l'operazione sarebbe ormai alle battute conclusive: "Per Favasuli è questione di ore. Il terzino classe 2004 si è promesso al Napoli da tempo. Il suo procuratore Giuffredi ha praticamente chiuso l'accordo con il club da tempo". Non sarebbero dunque previsti particolari ostacoli verso la fumata bianca. Favasuli dovrebbe raggiungere Allegri nel giro di pochi giorni e, qualora i tempi dell'operazione lo consentissero, potrebbe aggregarsi alla squadra già durante il ritiro di Castel di Sangro. In caso contrario, l'appuntamento con i nuovi compagni sarebbe rinviato al rientro del Napoli a Castel Volturno.