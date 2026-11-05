McTominay a queste richieste non rinnova, Tmw: "Cifre altissime per restare"

Le ultime sul rinnovo di McTominay con il Napoli

Scott McTominay è arrivato a Napoli nell’estate 2024 dal Manchester United per 30 milioni di euro, con un ingaggio di circa 4 milioni netti a stagione. Oggi il centrocampista scozzese chiede molto di più per sottoscrivere un nuovo accordo, e il nodo del rinnovo rischia di diventare uno dei temi caldi in casa azzurra.

Le richieste del procuratore

Nel corso della scorsa stagione la prima richiesta avanzata dal suo agente, Colin Murdock, è stata da calciatore più pagato dell’intera Serie A: 12 milioni di euro l’anno. Nei contatti successivi la pretesa è calata, ma di poco, attestandosi intorno ai 10 milioni. Dopo gli ultimi incontri, l’impressione è che il giocatore e il suo entourage possano accontentarsi di un accordo tra gli 8 e i 9 milioni di euro a stagione. Lo scrive Tmw.

Il Napoli frena, l’ipotesi cessione

Una cifra del genere, però, difficilmente rientra nelle politiche attuali del club, che non è una società disposta a mettere sul piatto rinnovi così onerosi. Senza intesa, e con il contratto a un anno dalla scadenza, diventa quasi inevitabile che Aurelio De Laurentiis provi a monetizzare cedendo il giocatore al miglior offerente. Lo scenario resta dunque aperto, con i prossimi mesi decisivi per capire se le parti troveranno un punto d’incontro o se si andrà verso la separazione.